Eğitimde ikinci dönem hazırlıkları ele alındı

Osmaneli ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönemi öncesinde yapılan hazırlıklar ve eğitim süreçlerine yönelik planlamalar ele alındı. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, öğrencilerin eğitimine yönelik alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci Dönem hazırlıkları ele alındı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen değerlendirmede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan'dan ilçede devam eden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Pazartesi günü başlayacak olan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönemi öncesinde yapılan hazırlıklar, okulların mevcut durumu ve eğitim süreçlerine yönelik planlamalar masaya yatırıldı. Toplantıda, öğrencilerin eğitim öğretime sorunsuz başlaması için alınacak tedbirler, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları üzerinde duruldu.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanmak önceliğimizdir. Öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve verimli bir ortamda eğitim alması için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
