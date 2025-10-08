Haberler

Bilecik Tarım Müdürü Muhtarlarla Toplandı

Güncelleme:
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkez köy muhtarlarıyla bir araya gelerek tarımsal üretim, verimlilik ve sürdürülebilir tarım politikaları üzerine istişarelerde bulundu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkez köy muhtarlarıyla bir araya gelerek tarımsal çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Toplantıda, bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir tarım politikaları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayvalık, toplantıda köylerde yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi. Ayrıca tarım destekleri, modern sulama teknikleri ve ürün çeşitliliğinin artırılması konularında yürütülecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantı, yerel yönetimler ve tarım paydaşları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen verimli bir istişare programı olarak tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
