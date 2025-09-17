Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sanat Fakültesi Yetenek Sınavlarını Gerçekleştirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF), 2025-2026 akademik yılı özel yetenek sınavlarını gerçekleştirdi.

Seramik ve Cam Bölümü ile Resim Bölümü'ne öğrenci alımı amacıyla düzenlenen sınava aday öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı başkanlığındaki BŞEÜ yönetimi, sınavla geleceğin sanatçı adaylarına kapılarını aralarken, sanatsal üretim ve akademik eğitimi bir araya getiren güçlü bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor. GSTF yetkilileri, "Sınav adaylara yeteneklerini sergileme ve kendilerini gösterme fırsatı sunuyor" dedi. - BİLECİK