Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısında

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği istişare toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un katılımıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'da katıldı. Birlik üyesi üniversitelerin rektörlerinin katıldığı toplantıda, bölgesel kalkınmayı desteklemek ve ülke gelişimine katkı sağlamak amacıyla üniversitelerin mevcut durumları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Akademik ve öğrenci hareketliliğinin artırılması, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi gibi önemli konular gündeme alındı.

Kütüphane iş birliği protokolü imzalandı

Toplantı kapsamında, üye üniversiteler arasında 'Kütüphanelerin ve Dokümanların Ortak Kullanımına' yönelik iş birliği protokolü imzalandı. - BİLECİK