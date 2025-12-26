BŞEÜ'lü genç sanatçılar İstanbul'daki prestijli sergide

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, İstanbul'daki prestijli sergide yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri İstanbul'da düzenlenen 'Anadolu'dan İzlenimler 5. Dönem' sergisi seçkisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı. İyilik İçin Sanat Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Anadolu'nun farklı şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren başarılı öğrenciler İstanbul'da bir araya getirildi. Sergide, genç sanatçıların kültürel incelemeleri ve tarihsel mirasla kurdukları sanatsal diyaloğu yansıtan eserler sanatseverlerle buluştu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileri Sinem Yıldırım ve Jayrona Normuminova ile Seramik ve Cam Bölümü yüksek lisans öğrencisi Deniz Tutgun, jüri üyeleri tarafından seçilen 25 genç sanatçı arasında yer alarak üniversitelerini başarıyla temsil etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizin öğrencilerinin böylesine prestijli bir sergide yer alması bizleri gururlandırmıştır. Genç sanatçılarımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK