Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Ödüllü Ar-Ge Projesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), bilim, teknoloji ve inovasyonun gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte önemli bir başarıya imza attı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Kocatepe Ar-Ge Proje Pazarı gerçekleştirildi. Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerden Ar-Ge merkezleri ve sanayi temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesinin yer aldığı organizasyonda, BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Betül Yıldız yürütücülüğündeki "Yüksek Sertlikte Anortit Esaslı Transparan Sırların Geliştirilmesi projesi, 'Akademisyen - Ar-Ge Merkezi - Firma Temsilcisi' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje, özel bir seramik firmasından Dr. Zehra Emel Oytaç ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zahide Bayer Öztürk ile iş birliği içinde yürütüldü.

BŞEÜ yetkilileri, akademisyenleri Betül Yıldız'ı başarılarından dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK