Rektör Kaplancıklı'dan Afyon'da iş birliği adımı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Afyon Kocatepe ve Afyon Sağlık Bilimleri üniversiteleriyle yükseköğretim alanında iş birliği konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Afyonkarahisar'daki üniversitelerle yükseköğretim alanında iş birliği konularında görüştü.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile bir araya geldi. Görüşmelerde yükseköğretime ilişkin güncel gelişmeler ele alındı; mevcut iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ve yeni ortak projelerin değerlendirilmesine yönelik karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, verimli geçen görüşmeler dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. Adem Aslan'a teşekkür ederek üniversiteler arası dayanışmanın önemini vurguladı.

