Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Tarım Semineri

BİLECİK (İHA) – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından düzenlenen "How Plant Endophyte Shapes the Future of Sustainable Agriculture" başlıklı seminer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Uluslararası iş birliği ile önemli bir bilimsel etkinlik

Seminer, 123N381 numaralı İş Birliği Projesi kapsamında, National University of Uzbekistan'dan, 2 UNESCO ve 2 TWAS ödülüne sahip olan dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Dilfuza Egamberdieva tarafından verildi.

Sürdürülebilir tarım ve bitki endofitleri üzerine değerli bilgiler paylaşıldı. Seminerde, bitki endofitlerinin sürdürülebilir tarım üzerindeki etkileri ele alındı. Prof. Dr. Egamberdieva, mikrobiyal toplulukların bitki gelişimine nasıl katkı sağladığını, toprak sağlığını nasıl iyileştirdiğini ve tarımın geleceğini nasıl şekillendirdiğini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğe, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koyun, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Katılımcılar, seminerin ardından Prof. Dr. Egamberdieva'ya konu ile ilgili sorular yönelterek bilimsel bilgi alışverişinde bulundu. - BİLECİK