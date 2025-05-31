Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler Proje Sergisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler Proje Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen Proje Sergisi, sosyal sorumluluk projeleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. Etkinlik, topluma katkı sağlayacak yenilikçi yaklaşımlar üzerine odaklandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Proje Sergisi yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirdiği projeler ziyaretçiler tarafından incelendi. Toplumsal faydayı merkeze alan çalışmaların, denetimli serbestlik sürecindeki bireylerin topluma kazandırılmasında önemli katkılar sunacağına dikkat çekildi. Üniversite yönetimi ve akademisyenlerin destekleriyle gerçekleşen buluşma, sosyal hizmetlerin farklı alanlarına yönelik yenilikçi yaklaşımlar içerdi.

Etkinliğe katılan yetkililer, sergide yer alan projelerin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin bu tür çalışmalarla topluma katkı sağlamasının kıymetli olduğunu belirtti. Üniversite yönetimi ve akademisyenlerin yanı sıra tüm öğrencilere teşekkür edilerek, iş birliğinin artarak sürmesi temenni edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere operasyon sonrası CHP harekete geçti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu
İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.