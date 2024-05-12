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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Toplantısı Düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda akademik, idari ve sosyal faaliyetler değerlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde sağlık hizmetleri konusunda toplantı düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti. Toplantı öncesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çeşitli incelemelerde bulunan heyet, planlanan akademik, idari ve sosyal faaliyetlere yönelik görüş ve önerileri değerlendirdi. Toplantı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Işık'ın açılış konuşması ile başladı. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve akademisyenler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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