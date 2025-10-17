Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için akademik kurul toplantısı yapıldı. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Bayrak Kahraman ve Dekan Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, eğitim kalitesini artırma ve nitelikli bireyler yetiştirme hedeflerini vurguladılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde akademik kurul toplantısı yapıldı.

Fakülte akademik personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni döneme ilişkin hedefler, planlanan akademik faaliyetler ve fakültenin gelişim alanları değerlendirildi. Açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Bayrak Kahraman, fakültenin mevcut durumu, yürütülen akademik çalışmalar, fiziki altyapı ve öğrenci faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kahraman, "Yeni dönemde eğitim kalitesini artırmaya, öğrencilerimizin bilimsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ardından konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, fakültenin akademik hedeflerine değinerek, "Sağlık alanında nitelikli bireyler yetiştirmek en öncelikli hedefimiz. Akademik üretkenliği artırmak ve toplum yararına projelere ağırlık vermek istiyoruz" dedi.

Toplantıya katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise üniversitenin genel stratejileri, akademik kalite süreçleri ve araştırma odaklı eğitim vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rektör Kaplancıklı, "Sağlık Bilimleri Fakültemiz, eğitim kalitesiyle ve topluma katkı sağlayan çalışmalarıyla üniversitemizin önemli bir gücünü oluşturuyor. Yeni dönemde tüm akademik kadromuza başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıya ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ve fakülte akademik kadrosu katıldı. Yeni döneme ilişkin çalışma planlarının görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.