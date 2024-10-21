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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Proje Yazma Eğitimi Paneli Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Proje Yazma Eğitimi Paneli Düzenlendi
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BİLECİK - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Proje Yazma Eğitimi' paneli düzenlendi. Panelde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK 2209-A programı hakkında bilgi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) 'Proje Yazma Eğitimi' paneli düzenlendi

BŞEÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rafig Gurbanov'un sunumuyla 'Proje Yazma Eğitimi' paneli gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK 2209-A Üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programında sanayiye yönelik araştırma projeleri destekleme programı çağrılarına yönelik detaylı bilgiler aktardı. Akademik personel ile lisans ve ön lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen panel Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Mesut Işık'ın, Doç. Dr. Gurbanov'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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