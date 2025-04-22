Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu

Bir bardak suyun maliyetini duyan kulaklarına inanamıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kütüphane Haftası Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kütüphane Haftası Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğinde, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, okuma alışkanlığının önemi üzerine konuştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Kütüphane Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın da katıldığı etkinlikte akademik personel ve öğrenciler de yer aldı.

Kitaplara gönül veren öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, okuma alışkanlığının bireysel gelişim ve toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak tüm öğrencilerimizin 61. Kütüphane Haftası'nı kutladı. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.