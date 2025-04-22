Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kütüphane Haftası Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Kütüphane Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın da katıldığı etkinlikte akademik personel ve öğrenciler de yer aldı.

Kitaplara gönül veren öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, okuma alışkanlığının bireysel gelişim ve toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak tüm öğrencilerimizin 61. Kütüphane Haftası'nı kutladı. - BİLECİK