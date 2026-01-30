Haberler

BŞEÜ'de Kurumsal İletişim Merkezi hizmete alındı

BŞEÜ'de Kurumsal İletişim Merkezi hizmete alındı
Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, kurumsal iletişim altyapısını güçlendirmek ve paydaşlarla daha etkin bir iletişim sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim Merkezi'ni hizmete sundu. Merkez, öğrenci ve çalışanların üniversite ile düzenli iletişim kurmasını hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Kurumsal İletişim Merkezi hizmete alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde kurumsal iletişim altyapısını güçlendirmek ve paydaşlarla daha etkin bir iletişim sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) hizmete açıldı. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyete başlayan Kurumsal İletişim Merkezi ile öğrenciler, personel, mezunlar ve dış paydaşların üniversitenin tüm birimleriyle doğrudan, düzenli ve sistematik bir iletişim kurabilmesi hedefleniyor. Merkez aracılığıyla iletilen talep, öneri, görüş, memnuniyet ve şikayetler kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendiriliyor ve süreçler yakından takip ediliyor. Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda yapılandırılan Kurumsal İletişim Merkezi ile geri bildirim kültürünün güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve üniversite-toplum etkileşiminin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Merkezde yürütülen iletişim süreçlerinde erişilebilirlik, hızlı geri dönüş, veri güvenliği ve kurumsal şeffaflık ilkeleri esas alınıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kurumsal İletişim Merkezi'nin üniversitenin iç ve dış paydaşlarıyla iletişimini güçlendireceğini belirterek, "Üniversitemiz, tüm paydaşlarının görüşlerine değer veren, hesap verebilir ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını esas alıyor. Çağdaş, katılımcı ve sürdürülebilir bir üniversite modeli doğrultusunda hizmete sunduğumuz Kurumsal İletişim Merkezi'nin kurumsal yapımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

