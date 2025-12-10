Haberler

BŞEÜ'de İngilizce pratik etkinliği

BŞEÜ'de İngilizce pratik etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla her çarşamba düzenlenen 'Conversation Hour' etkinliğini başlattı. Etkinlik, Dr. Emre Engin tarafından yürütülüyor ve katılım ücretsiz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik 'Conversation Hour' etkinliğini başlattı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, öğrencilerin İngilizce pratik yapmalarını ve dil becerilerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla 'Conversation Hour' etkinliği düzenlenmeye başlandı. Etkinlik her çarşamba günü saat 16.00-17.00 arasında Yabancı Diller Yüksekokulu'nda gerçekleştiriliyor ve gönüllü olarak Dr. Emre Engin tarafından yürütülüyor. Katılım tüm öğrenciler için ücretsiz olup, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini ve yabancı dil ortamını güçlendirmeyi hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Amacımız, öğrencilerimizin İngilizce konuşma becerilerini artırmak ve onları uluslararası düzeyde iletişim kurabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
title