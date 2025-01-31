Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Çim Biçme Makinesi Tasarım Sergisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Aybeniz Gökmen danışmanlığında hayata geçirdikleri çim biçme makinesi tasarım projeleriyle dikkat çekti.

Öğrencilerin gruplar halinde çalıştığı projede, konsept tasarım aşamasından üretile bilirlik çalışmalarına kadar detaylı bir süreç izlendi. Öğrenciler, farklı ihtiyaçlara ve kullanıcı deneyimlerine hitap eden birbirinden özgün 11 farklı tasarım ortaya koydu. Proje kapsamında hazırlanan paftalar ve maketler, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fuaye Alanı'nda bir gün boyunca sergilendi.

Jüri ve sergiye, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul'un yanı sıra akademisyenler, tasarımcılar ve öğrenciler katılırken, projelerini titizlikle değerlendirdi.

Öğrencilerin, hem teorik bilgilerini hem de pratik becerilerini kullanarak hayata geçirdikleri projeler dikkat çekti. - BİLECİK