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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Bilecik Bahçelievler Kazısı' konulu konferans düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta ' Bilecik Bahçelievler Kazısı' konulu konferans gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen "Seminer Günleri" kapsamında Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erkan Fidan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi konferans salonunda ' Bilecik Bahçelievler Kazısı' konulu konferans gerçekleştirdi.

Konferansta kazılara vurgu yapan Prof. Dr. Fidan Bilecik'te ve Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Bahçelievler kazısında keşfedilen buluntuların geçmişe ışık tuttuğuna değindi.

Başarı belgesi takdimi ve fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Erkan Bahçelievler Konferans Arkeoloji Bilecik Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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