Haberler

BŞEÜ'den tarım ve gıdada karbon ayak izi için uluslararası iş birliği

BŞEÜ'den tarım ve gıdada karbon ayak izi için uluslararası iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, tarım ve gıda sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik uluslararası 'CARBODIGIPARD' projesinin açılış toplantısına katıldı. Proje, sürdürülebilir üretim uygulamalarını teşvik etmek için çeşitli ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yürütüyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, tarım ve gıda sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik uluslararası iş birliği projesinde yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), tarım ve gıda sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlayan uluslararası "CARBODIGIPARD" projesinin ortağı olarak Ankara'da düzenlenen açılış toplantısına katıldı. Erasmus+ Mesleki Eğitimde İş Birliği Ortaklıkları (KA220-VET) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) koordinatörlüğünde yürütülen "IPARD İşletmelerinde Karbon Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Farkındalığın Artırılması (CARBODIGIPARD)" Projesinin açılış ve teknik toplantıları, Ankara'da gerçekleştirildi. Tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir üretim uygulamalarını teşvik etmeyi hedefleyen projede; TKDK, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Çekya South Bohemia Üniversitesi, Sırbistan IPARD Ajansı ve Litvanya Ödeme Ajansı gibi ulusal ve uluslararası paydaşlar yer alıyor. Toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni temsilen katılan heyet, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar, teknik süreçler ve planlanan akademik çıktılara ilişkin oluşturulan çalışma gruplarında aktif görev aldı. Görüşmelerde, IPARD destekli işletmelerde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik dijital ve yenilikçi uygulamalar ele alındı. Projenin bir sonraki teknik toplantısının, Çekya'da South Bohemia Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda üniversitemizin akademik ve kültürel etkileşim alanını her geçen gün genişletiyoruz. Tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilirliği merkeze alan bu tür uluslararası iş birliklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek

Herkesi ilgilendiren adım: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi