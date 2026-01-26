BŞEÜ'den tarım ve gıdada karbon ayak izi için uluslararası iş birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, tarım ve gıda sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik uluslararası iş birliği projesinde yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), tarım ve gıda sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlayan uluslararası "CARBODIGIPARD" projesinin ortağı olarak Ankara'da düzenlenen açılış toplantısına katıldı. Erasmus+ Mesleki Eğitimde İş Birliği Ortaklıkları (KA220-VET) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) koordinatörlüğünde yürütülen "IPARD İşletmelerinde Karbon Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Farkındalığın Artırılması (CARBODIGIPARD)" Projesinin açılış ve teknik toplantıları, Ankara'da gerçekleştirildi. Tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir üretim uygulamalarını teşvik etmeyi hedefleyen projede; TKDK, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Çekya South Bohemia Üniversitesi, Sırbistan IPARD Ajansı ve Litvanya Ödeme Ajansı gibi ulusal ve uluslararası paydaşlar yer alıyor. Toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni temsilen katılan heyet, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar, teknik süreçler ve planlanan akademik çıktılara ilişkin oluşturulan çalışma gruplarında aktif görev aldı. Görüşmelerde, IPARD destekli işletmelerde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik dijital ve yenilikçi uygulamalar ele alındı. Projenin bir sonraki teknik toplantısının, Çekya'da South Bohemia Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda üniversitemizin akademik ve kültürel etkileşim alanını her geçen gün genişletiyoruz. Tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilirliği merkeze alan bu tür uluslararası iş birliklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK