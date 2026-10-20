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Bilecik Sanayi rampasında trafik ışıkları kuyruğa yol açıyor, sürücüler çözüm istiyor

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Bilecik Sanayi rampasında trafik ışıkları kuyruğa yol açıyor, sürücüler çözüm istiyor
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Bilecik Sanayi rampalarında sabah ve akşam yaşanan araç yoğunluğunun trafik ışıklarından kaynaklandığını belirten sürücüler çözüm istiyor. Sürücüler, Polis Evi Kavşağı'ndaki ışıkların sabah saatlerinde aktif hale getirilmesine anlam veremediklerini söylüyor.

Bilecik'in Sanayi rampalarında sabah ve akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğunun trafik ışıklarından kaynaklandığını belirten sürücüler, yaşanan sıkıntıya çözüm bulunmasını istiyor.

228 bin 996 nüfuslu Bilecik il genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 100 bin 281'e ulaşırken, neredeyse 2 kişiden birinin aracı bulunuyor. Hal böyle olunca kent merkezinde sabah ve akşam saatlerinde araç trafiği yoğun olurken, uzun kuyruklar oluşuyor. Sabah 1. OSB ve üniversite istikameti Sanayi rampasında Polis Evi Kavşağı'ndan bulunan trafik ışıklarına takılan sürücüler yaşananlara tepki gösterdi. Sürücüler buradaki ışıkların normal saatlerde kırmızı yanıp söndüğünü, (yol güvenliği olduğunda geçmek) ama sabah saatlerinde ışıkların aktif hale getirilmesine bir anlam vermedikleri söylediler. Rampada uzun kuyrukların oluştuğu söyleyen sürücüler, trafik ışıklarının sabah saatlerinde gün içindeki gibi yanmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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