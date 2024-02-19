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Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ruşen Gül Güven Tazeledi

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Bilecik'te 2010 yılında kurulan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ruşen Gül güven tazeledi. Kongrede tek aday olan Gül, yönetimde ve denetim kurulunda yer alan isimlerle birlikte çalışacak.

Bilecik'te 2010 yılında kurulan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ruşen Gül güven tazeledi.

Bilecik Kent Konseyi binasında gerçekleşen Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ruşen Gül güven tazeledi. Tek aday seçime giden dernekte yönetimde Gülten Esentürk, Alev Avcı, Arzu Filoğlu Gümüş, Metin Coşkun, Kenan Aksu, İrfan Göçtü, Türkan İleri, Çetin Avcı, Yasemin Çam Hüsmen ve İlkay Çınar yer aldı. Denetim Kurulu'ndan ise, Recep Gırca, Ali Muysin ve Emrah Oturak yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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