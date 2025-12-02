Haberler

Bilecik'te yeni POMEM Müdürü Çil, göreve başladı
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin yeni müdürü Harun Çil, devir teslim töreniyle göreve başladı. Önceki müdür Suat Günbey'in yerine atanan Çil, ilk ziyaretini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e yaptı.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Harun Çil göreve başladı.

Bilecik'te uzun yıllar görev yapan birçok kesim tarafından sevilen POMEM Müdürü Suat Günbey, geçtiğimiz günlerde Ankara Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına başmüfettiş olarak atanmıştı. Günbey'in yerine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Harun Çil göreve başladı Çil, devir teslimle Suat Günbey'in yerine göreve gelirken, ilk ziyaretini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Sözer, Müdür Çil'e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Harun Çil ise nazik kabullerinden dolayı Vali Sözer'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
