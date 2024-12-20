Bilecik Kent Konseyi'nden Tarihi Değerleri Kayıt Altına Alma Projesi

Bilecik Kent Konseyince yürütülen "Kent Belleği Projesi" ile şehrin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini ve tarihi zenginliklerini kayıt altına almaya başladı.

Bilecik Kent Konseyi tarafından kentin tarihine ışık tutan ve geçmişten günümüze bir köprü kuran önemli bir projeye imza atmıştı. Proje ilk meyvelerini vermeye başlarken Bilecik'e ait eski fotoğraflar kurulan internet sitesi üzerinden yayınlanmaya başladı. Projesi kapsamında, Bilecik'in tarihine tanıklık eden belgeler ve görseller toplanarak dijital ortama aktarılmaya başlandı.

Şehrin dört bir yanından toplanan eski fotoğrafları, kartpostalları, gazete arşivlerini ve diğer tarihi materyalleri titizlikle kayıt altına alındığını anlatan Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, "Kent Konseyi, projenin dijital bir platformda herkese ulaşabilmesi için bilecikkentbellegi.bilecik.bel.tr adresinde bir arşiv oluşturdu. Bellek sayfamızda Bilecik'in geçmişine dair fotoğraf ve evrakların dijital kopyasına ulaşabilirsiniz. Vatandaşlarımızdan, Bilecik'e ve Bilecik kültürüne dair fotoğraf kartpostal ve belge bekliyoruz. Bu malzemenin dijital kopyasını alıp sahibine iade ediyoruz. Malzemeyi getiren şahsın adına web sayfamızda koleksiyon oluşturarak onu da onurlandırıyoruz" dedi. - BİLECİK