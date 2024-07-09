Bilecik Karaçayır Köyü Şenliği Büyük İlgi Gördü

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Karaçayır köyünde Karaçayır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen köy şenliği büyük katılıma sahne oldu.

Çevre il ve ilçelerde yaşayan Karaçayır köylüleri şenliğe katılabilmek için köylerine akın etti. Şenlik öncesinde İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İl Genel Meclis üyeleri, bazı kurum müdürleri, köy muhtarları ve davetlilerin katılımıyla köy konağının açılışı gerçekleştirildi. Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Şıble Halk Dansları Topluluğunun dans gösterisiyle başlayan şenlik, geleneksel mahalli dans yarışması ile devam etti. Gün boyu devam eden şenlik süresince köylüler birbirleri ile hasret giderme fırsatı buldu. Şenliğe İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ün yanı sıra Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Genel Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar derneği başkanı Sadettin Akkaya, köy muhtarları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK