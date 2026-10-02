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Bilecik İnhisar'da Kaymakam Polat, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

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Bilecik İnhisar'da Kaymakam Polat, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü İbrahim Çıbıkçı ve müftülük personeli, Kaymakam Esra Polat'ı makamında ziyaret etti. Polat, başta ilçedeki din görevlileri olmak üzere tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü İbrahim Çıbıkçı ve müftülük personeli, İnhisar Kaymakamı Esra Polat'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Esra Polat, başta ilçede görev yapan din görevlileri olmak üzere toplumun manevi hayatına rehberlik eden, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sunan tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Kaymakam Polat, "Camilerimizde ve hayatın her alanında özveriyle görev yapan tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim hizmetlerini hayırlı ve bereketli eylesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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