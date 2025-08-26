Bilecik'in İki İlçesine Yeni Kaymakam Vekilleri Atandı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar ilçelerine kaymakam vekilleri atandı. Mehmet Salih Uçar ve Mücahit Ünal, göreve başladı ve ilk ziyaretlerini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi.

Bilecik'in 2 ilçesine kaymakam vekili olarak atana Mehmet Salih Uçar ve Mücahit Ünal göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Bilecik'in Yenipazar Kaymakam Vekilliğine Mehmet Salih Uçar, İnhisar Kaymakam Vekilliği görevine Mücahit Ünal atanmıştı. İkili göreve başlarken, ilk ziyaretlerini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi. Vali Sözeri görevlerine yeni başlayan kaymakam vekillerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette, ilçelerde yürütülecek idari çalışmalar ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

