Bilecik İl Müftüsü, Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ile bir araya geldi.

Bilecik İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından üniversite eğitimine başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında, gençlere hem rehberlik hem de moral desteği sağlandı. öğrenciler manevi danışmanlarla tanışma fırsatı bulurken, çeşitli hediyeler ve ikramlarla karşılandı. Etkinlikte ayrıca Gençlik Koordinatörlüğü'nün yıl boyunca gerçekleştireceği faaliyetler, atölye çalışmaları ve gönüllülük projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, gençlerin üniversite hayatına manevi yönden destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız öğrencilerimizin hem akademik hem de manevi gelişimlerine katkı sunmak" dedi. - BİLECİK