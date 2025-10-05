Bilecik İl Müftüsü'nden Tarım ve Orman Müdürü'ne Ziyaret

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'in İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile görüşmesinde iki kurum arasında iş birliği imkanları ve karşılıklı bilgi alışverişi konuları ele alındı. Ziyaretin sonunda Müftü Dilek, Müdür Ayvalık'a Kur'an-ı Kerim hediye etti. - BİLECİK