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Bilecik İl Müftüsü Dikmen, din görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi

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Bilecik İl Müftüsü Dikmen, din görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi
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Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlileri için kahvaltı programı düzenlendi. Programa Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen ile emekli ve görevli imam-hatipler katıldı. Dikmen, camilerin manevi hayatın yaşatıldığı merkezler olduğunu söyledi.

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlileri için kahvaltı programı düzenlendi.

Kayıboyu Camii'nde gerçekleştirilen programa Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen ve emekli ve görevli imam-hatipleri katıldı. Programda din görevlilerine hitap eden Dikmen, camilerin kardeşlik, merhamet ve manevi hayatın yaşatıldığı önemli merkezler olduğunu ifade etti. Din hizmetlerine emek veren emekli ve görevli imam-hatiplere teşekkür eden Dikmen, Bilecik'te görev yapmanın taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

Program, karşılıklı sohbet ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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