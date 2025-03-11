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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'ten Kamu Kurumlarına Ziyaret

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'ten Kamu Kurumlarına Ziyaret
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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, işbirlikleri hakkında görüşmeler yaptı ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünü makamlarında ziyaret ederek, kurumlar arasındaki işbirlikleri görüşüldü.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İbrahim Bektaş ve makamlarında ziyaret etti. Müftü Dilek, bu ziyaretler sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basımı gerçekleştirilen çeşitli dini ve kültürel içerikli kitapları hediye etti. Müftü Dilek, bu tür ziyaretlerin kamu kurumları arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu ziyaretler, hizmetlerimizi daha iyi sunabilmek adına önemli fırsatlar sunuyor. Kurumlarımızın yürüttüğü projeleri desteklemek ve ortak çalışmalar yaparak toplumumuza daha fazla katkı sağlamak istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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