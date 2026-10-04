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Bilecik İl Müftü Yardımcısı Özsoy, KYK yurdunda öğrencilerle sohbet etti

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Bilecik İl Müftü Yardımcısı Özsoy, KYK yurdunda öğrencilerle sohbet etti
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Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Ertuğrul Gazi KYK Yurdunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Programda öğrencilerin soruları yanıtlandı; buluşmanın gençlerin talep ve görüşlerini dinlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Ertuğrul Gazi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ertuğrul Gazi KYK Yurdunda gerçekleştirilen buluşmada Dr. Adem Özsoy, öğrencilerle bir süre sohbet ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Buluşmanın, öğrencilerle iletişimin güçlendirilmesi ve gençlerin talep ve görüşlerinin dinlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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