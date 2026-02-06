Haberler

İl Millî Eğitim Müdürü Şimşek eğitim çalışmalarını yerinde inceledi

İl Millî Eğitim Müdürü Şimşek eğitim çalışmalarını yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Osmaneli ilçesindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi ve öğretmenler ile öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Osmaneli ilçesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler İlkokulu, Çerkeşli İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi'nde eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan ile Müdür Yardımcısı Halis Çelik de hazır bulundu. Okullarda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Şimşek, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınıf ortamlarını ve eğitim alanlarını inceleyen Şimşek, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitim-öğretim süreçlerini sahada görmek ve okullarımızda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek büyük önem taşıyor. Amacımız, tüm eğitim kurumlarımızda kaliteyi artırarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru: Kime ne faydası var?
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu