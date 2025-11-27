Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Öğrenci ve Öğretmenleri Kutladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, dünya üçüncülüğü elde eden öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında destek verdiği Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında kazandığı dünya üçüncülüğü nedeniyle bir araya geldi. Başarılı ekip, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından makamında ağırlanarak başarıları kutlandı. Ziyarette Şimşek, öğrencilerin ve öğretmenlerin azmi ve çalışmalarının gurur verici olduğunu vurguladı.

Serdal Şimşek, "Bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK