Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğünü Yunus Çakır atandı

Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine Yunus Çakır atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü Samet Kamber görevden alındı. Kamber'in yerine Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli Yunus Çakır atandı. Ayrıca Samet Kamber'in uzman kadrosunda görevine devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK