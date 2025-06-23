Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Hava Savunma Komutanı'nı Ağırladı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Hava Savunma Komutanı'nı Ağırladı
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı'yı makamında kabul ederek güvenlik konuları üzerinde görüştü. Ziyarette, iş birliği ve asayiş konularına dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı'yı makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, Yılmaz'a yeni görevinde başarı temennileri iletildi. Ziyaret sırasında, kurumlar arası iş birliği, kent genelinde sürdürülen güvenlik çalışmaları ve genel asayiş konuları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hava Tümgeneral Ertufanlı'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, görev süresi boyunca kamu güvenliği ve vatandaş huzurunun sağlanması amacıyla tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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