Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a veda yemeği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirilen Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz için veda programı düzenlendi.

Polisevi'nde gerçekleştirilen veda yemeğine, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve eşi Deniz Yılmaz'ın yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri, birim amirleri ile aileleri katıldı. Görev süresi boyunca teşkilat içinde sağladığı birlik ve beraberlik, personel tarafından takdirle karşılanan Müdür Hakan Yılmaz, programa katılan mesai arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı.

Programda, Yılmaz'ın Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, yeni görevinde de başarı temennileri iletildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
