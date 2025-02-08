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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a ziyaret gerçekleştirerek sanayi alanında yaşanan asayiş sorunlarını dile getirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ziyaret ederek, sorunlarını dile getirdi.

Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir sanayide asayiş yönünden eksik görülen bir kaç konuyu İl Müdürü Yılmaz'a iletirken, gerekli çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı. Yılmaz, "Sanayi yönetim kurulu heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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