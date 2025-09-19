Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener Yeni Görevine Başladı
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, ek hizmet binasını ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, polis merkezi ve çeşitli müdürlüklerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği, Asayiş, Olay Yeri İnceleme ve Çocuk Şube Müdürlüklerini gezen İl Emniyet Müdürü Şener, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İl Emniyet Müdürü Şener, "İl genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına yapılan faaliyetleri yakından inceledim. Personellerimize kolaylıklar dilerim" dedi. - BİLECİK
