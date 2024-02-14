Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü'ne yeni müdür atandı
Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü görevine Ahmet Ali Artun atandı. Mehmet Hayri Demirel'in yerine geçen Artun, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti.
Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Ali Artun görevine başladı.
Bilecik İl Afet Durum Müdürlüğü görevini 9 yıldır yürüten Mehmet Hayri Demirel, Çanakkale'ye tayini çıkmasının ardından yerine AFAD Başkanlığı'nda araştırmacı görevini yürüten Ahmet Ali Artun atandı. Bilecik'e atanan ve görevine başlayan AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun'un ilk ziyareti ise Vali Şefik Aygöl oldu. - BİLECİK