Bilecik'te huzurevi personeli 'Temel İlkyardım' eğitimini tamamladı
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde görev yapan personel, acil durumlarda etkili müdahaleler yapmak üzere temel ilkyardım eğitimini tamamladı. Eğitimde teorik ve uygulamalı bilgilerle personelin becerileri geliştirilerek, huzurevindeki büyüklerin sağlığı ve güvenliği ön planda tutuldu.

Bilecik huzurevinde görevli personellere yönelik düzenlenen eğitim programında acil durumlarda doğru ve etkili müdahale yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Eğitim süresince katılımcılar, ilkyardım konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklarını güçlendirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Personelimizin ilkyardım konusunda donanımlı olması, hizmet kalitemizi daha da artıracaktır. Eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

