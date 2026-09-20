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Bilecik Huzurevi'nde okuma-yazma kursu açıldı, sakinler öğrenci sıralarına döndü

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Bilecik Huzurevi'nde okuma-yazma kursu açıldı, sakinler öğrenci sıralarına döndü
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Huzurevi'nde kalan sakinlere Okuma-Yazma Kursu açıldı. Kursla sakinler okuma yazma becerilerini geliştirirken İl Müdürü Nejat İlhan öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.

Bilecik'te huzurevi sakinleri, açılan okuma-yazma kursuyla yeniden öğrenci sıralarına oturdu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Huzurevi'nde kalan sakinlere yönelik açılan Okuma-Yazma Kursu açtı. Kurs kapsamında huzurevi sakinleri, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere katılıyor. Eğitim sürecinde sakinler, yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşarken bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Huzurevimizde kalan büyüklerimizin eğitim faaliyetlerine katılması ve yeni beceriler kazanması bizler için büyük önem taşıyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren bu çalışmada, sakinlerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Onların talepleri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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