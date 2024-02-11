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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Okuma-Yazma Kursları Açılıyor

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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 1'inci ve 2'nci kademe okuma yazma kursları açılıyor. Okuma-yazma bilmeyen yetişkinler için düzenlenen kurslar, günlük hayatta karşılaşılan zorlukları aşmalarına yardımcı oluyor.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 1'inci ve 2'nci kademe okuma yazma kursları açılıyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyip okuma-yazma öğrenemeyen yetişkin bireyler için Bilecik'te 1'inci ve 2'nci kademeli okuma-yazma kursları açılıyor. Okuma-yazma bilmeyen ve günlük hayatında bunun zorluğu ile karşılaşanlar, Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde kursa katılarak eğitim alabiliyor. Eğitimi tamamlayan bireyler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak ilkokul eğitimini tamamlamış oluyor. Kurs öğretmeni Burcu Sancar ise okuma-yazma bilmeyenleri, yaşadıkları zorlukların üstesinden gelebilmesi adına kurslara davet ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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