Bilecik haberi: Bilecik'te Rüşvet İddiasıyla Başlatılan Yargılama Başladı

Bilecik bölgesinden gelen habere göre Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada, İçişleri Bakanlığınca görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP’den ihraç edilen Semih Şahin ve tutuklu eski Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E. hakkındaki yargılama başladı. Davanın duruşması 21 Ekim’e ertelendi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada, İçişleri Bakanlığınca görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Semih Şahin ve tutuklu eski Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E. hakkındaki yargılama başladı. Davanın duruşması 21 Ekim'e ertelendi.

Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuyla ilgili yargılama başladı. Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya; tutuklu sanık Selçuk Erdağı, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvet iddiasına konu olan inşaatın müteahhidi Veli Çelik .

Sanıklar, müştekiler ve avukatlarının dinlenmesinin ardından bir sonraki duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Selçuk Erdağı'nın tutukluluk halinin devamına, Semih Şahin'in ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.