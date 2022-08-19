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Bilecik haber... Sıcaktan bunalan Bilecikliler havuza akın etti

Bilecik haber... Sıcaktan bunalan Bilecikliler havuza akın etti

Bilecik haberi... Bilecik'te 31 dereceye kadar yükselen sıcaklardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti.

Bilecik'te 31 dereceye kadar yükselen sıcaklardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti.

Bilecik merkez Osmangazi Mahallesinde bulunan belediye ait Su Eğlence Dünyası geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha bir ilgi görüyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için havuzlara akın etti. Karma, kadınlara özel ve aile şeklindeki gruplar halinde vatandaşa hizmet veren Su Eğlence Dünyası, en çok kadınlar gününde dolu oluyor.

Havuzun her gün ful çektiğini anlatan görevli Furkan Mert Arar, "Burada 6,7 öğretmen olarak görev yapmaktayız. Havaların daha da ısınmasıyla birlikte halkımız daha da rağbet göstermeye başladı" dedi.

"Günlük ortalama 150- 200 kişi geliyor"

Cankurtaran Buse Yücel Çoban ise, " Havaların ısınmasıyla birlikte günlük ortalama 150- 200 kişi olarak halkımız havuzumuza rağbet göstermektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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