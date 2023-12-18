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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam Sözen, Jandarma Çalışmalarını Takip Etti

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Gölpazarı ilçesinde bulunan Kaymakam Alparslan Sözen, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Kurşunlu yolunda gerçekleştirdiği yol kontrol uygulaması hakkında bilgi alan Kaymakam Sözen, görevli jandarma ekiplerine kolaylıklar diledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, jandarma ekiplerinin uyguladığı çalışmaları takip etti.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kurşunlu yolunda yürüttüğü yol kontrol uygulamasında incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme ve aramalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sözen, görevli jandarma ekiplerine kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Jandarma Bilecik Haberler

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