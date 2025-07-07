Bilecik Emniyet Müdürü, Yeni Hizmet Binası Şantiyesini Ziyaret Etti

Bilecik Emniyet Müdürü, Yeni Hizmet Binası Şantiyesini Ziyaret Etti
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, yapımı devam eden yeni emniyet hizmet binasının şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projede emeği geçen personele teşekkür etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, yapımı devam eden yeni hizmet binasının şantiyesini ziyaret etti.

Şantiyede incelemelerde bulunan Müdür Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İnşaat süreci ve planlanan teslim tarihine ilişkin yapılan bilgilendirme sonrası, Yılmaz projede emeği geçen tüm personele teşekkür ederek başarılar diledi. Yeni hizmet binasının, Bilecik'e modern ve donanımlı bir emniyet merkezi kazandıracağını belirten Yılmaz, inşaat sürecinin titizlikle takip edildiğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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