Bilecik Emniyet Müdürü, Tayini Çıkan ve Emekliye Ayrılan Personele Teşekkür Etti

Bilecik Emniyet Müdürü, Tayini Çıkan ve Emekliye Ayrılan Personele Teşekkür Etti
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, tayini çıkan ve emekliye ayrılan personeline teşekkür plaketi takdim etti. Yılmaz, görevi dolayısıyla gösterilen özveri ve başarıları vurguladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, teşkilatlarında özverili ve başarılı çalışmalarıyla görev yapan ve tayini çıkan personellere teşekkür etti.

Görev süresi boyunca gösterdikleri üstün gayret ve başarılı hizmetleri dolayısıyla, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Başkomiser Ramazan Öncü ve Komiser Selen Balkan Öncü'ye, ayrıca emekliye ayrılan Polis Memuru Mehmet Pehlivan'a teşekkür plaketi takdim edildi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, teşkilata verdikleri katkılardan dolayı tüm personele minnettar olduklarını belirterek, "Hizmet süreniz boyunca gösterdiğiniz fedakarlık ve disiplinli çalışmalarınız bizler için her zaman örnek teşkil edecektir. Yeni görev yerlerinizde ve emeklilik hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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