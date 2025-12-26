Haberler

Bilecik emniyetinde emekliye ayrılan personele veda

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, uzun yıllar görev yaparak emekliye ayrılan personeli onurlandırmak amacıyla bir veda programı düzenledi. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, personele teşekkür ederek emeklilik hayatlarında mutluluk diledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde emekliye ayrılan personele veda yemeği düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yaparak emekliye ayrılan personel için veda programı düzenlendi. Programa katılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, teşkilata yıllarca özveri ve fedakarlıkla hizmet eden personele teşekkür etti.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Şener, "Emniyet teşkilatımıza uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet eden, görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum. Emeklilik hayatlarında kendilerine aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Gökalp Şener tarafından emekliye ayrılan personele plaket takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

