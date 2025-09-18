Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Çocuk Cerrahisi Uzmanı Atandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniğine atanan Op. Dr. Ayşe Arslan hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Çocuk Cerrahisi Polikliniğine Op. Dr. Ayşe Arslan atandı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK