Haberler

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Çocuk Cerrahisi Uzmanı Atandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Çocuk Cerrahisi Uzmanı Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Polikliniğine atanan Op. Dr. Ayşe Arslan hasta kabulüne başladı. Hastanede yeni doktor atamaları devam ediyor.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniğine atanan Op. Dr. Ayşe Arslan hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Çocuk Cerrahisi Polikliniğine Op. Dr. Ayşe Arslan atandı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Beşiktaş'ta yeni dönem! Serkan Reçber görevine başladı

Beşiktaş'ta yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.