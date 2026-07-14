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Ailesinin evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki çocuk yangında öldü

Ailesinin evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki çocuk yangında öldü
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Karabük'ün Davutlar köyünde ailesinin ıhlamur toplamaya gittiği sırada yalnız bırakılan 2 yaşındaki Berkant Kurt, çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangın 3 eve sıçrarken, çocuğun cansız bedeni yatakta bulundu.

KARABÜK'e bağlı Davutlar köyünde, ailesinin evde yalnız bırakıp, ıhlamur toplamaya gittiği Berkant Kurt (2), çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Davutlar köyüne bağlı Kadıoğlu Mahallesi'nde çıktı. Ahmet Ç.'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Nurullah E. ve Sadık E.'ye ait tek katlı evlere de sıçradı. 3 evin de yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ilk çıktığı evde yalnız başına olan Berkant Kurt isimli bir çocuğun olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler, öncelikle o evdeki yangına müdahale etti. Yangını söndürüp eve giren ekipler, Berkant Kurt'un yatakta cansız bedenini buldu.

ÇOCUK EVDE YALNIZ

Çocuğun evde yalnız olduğu ve ailesinin de ıhlamur toplamak için dışarıda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasının ardından 3 evdeki yangın da söndürüldü. Çocuğun cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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