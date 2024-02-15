Bilecik Edebali Arama Kurtarma Derneği İl Afet ve Acil Durum Müdürünü Ziyaret Etti

Bilecik Edebali Arama Kurtarma Derneği yöneticileri, göreve yeni başlayan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun'u makamında ziyaret ettiler.

Dernek Başkanı Necmi Güven ve yönetimi, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun'a hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyaret hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Necmi Güven; " Ziyarette, Edebali Arama Kurtarma Derneğimiz ile Bilecik il AFAD Müdürlüğü'nün bundan sonra ki süreçlerde yapacakları ortak çalışmalar, tatbikatlar, projeler ve diğer hususlar görüşüldü" dedi. - BİLECİK